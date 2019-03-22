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Взрывы, стрельба, «скорые»: На окраине Донецка шел жаркий бой
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают, что с наступлением вечера на окраине города возобновились бои, пишет ДонПресс.
По информации пользователей начиная с 17:20 в стороне Путиловской рощи было слышно стрелковое оружие, а уже к 20:15 к нему присоединились залпы из стрелкового оружия. Кроме того, дончане сообщают о трех взрывах, которые были слышны возле «Грузии», после чего по проспекту Ильича промчались скорые:
«Донецк 20.14 к „Грузия“ прослушала три взрыва подряд, по Ильича промчалось несколько скорых»
«20.15 к Донецк ФБ Залпы слышны со стороны Путиловки»
«Донецк 20.00 к Район аэропорта. Начинаем подскакивать под громкие звуки ((((«
«Они уже второй день без перерыва шумят, вру, стрелковое появляется, когда н-ндо стволы охладить ((((((«
«Донецк 17.20 к Уже час в стороне путиловской рощи слышно стрелковое ДК21 расшумелись. север. сдвоенные»
«Донецк.Сторона Ясиноватского поста. звуки боя- крупнокалиберный пулемет, легкая арта»
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, скорая помощь, бой, взрыв
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