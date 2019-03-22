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Архив - Донецкая область

«Залитый весенним солнцем»: дончане поделились новыми снимками Донецка

22.03.2019 11:33
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«Залитый весенним солнцем»: дончане поделились новыми снимками Донецка

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях публикуют весенние фото города, улицы которого залиты солнечным светом.

На снимках показаны центральные улицы города, по которым гуляют немногочисленные прохожие. На газонах уже появляется зеленая трава и пробиваются тюльпаны. Также, дончане показали витрину салона красоты, в которой выставлены бюсты Ленина и символика «республики», передает donpress.com.



Теги: Донецк, Донбасс, люди, солнце, фото, весна, тюльпаны, улица, соцсети
 
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