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ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО
Бойцы ООС разгромили грузовик, который подвозил новое вооружение и боеприпасы на передовые позиции гибридной армии РФ, у оккупанта потери.
Кадры мощного удара по врагу обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на видеохостинге YouTube, передает "Диалог.UA".
ВСУ снова болезненно "ужалили" врага. Одним метким ударом бойцы ООС уничтожили грузовик "Л/ДНР", подвозивший террористам на передовые позиции боеприпасы и иное вооружение. На обнародованном видео бойцы ООС показали последствия своей "ответки" - техника врага объята огнем. Восстановить ее уже явно не получится. Украинские военные ударили по грузовику "Л/ДНР" на подъезде к позициям террористов, которые, к слову, оборудовали их прямо в населенном пункте, прикрываясь спинами мирных граждан. В результате удара, по данным разведки, был ликвидирован один наемник армии РФ, еще 2 получили ранения.
Теги: Донбасс, грузовик, разведка, ликвидация, наемник, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, военная техника, ООС
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