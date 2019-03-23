"Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки

23.03.2019 19:14

Ставленники Кремля используют мирных жителей оккупированного Донбасса как рабскую силы. Бюджетники вынуждены бесплатно вкалывать не по профессии, чтобы не лишиться работы и нищенских зарплат. Внимание на поведение оккупанта обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

В оккупированной Макеевке оккупанты принудительно выгнали на улицы 4 тысячи бюджетников, чтобы убрать от гор мусора скверы и улицы города. Мирные жители бесплатно "пахали", чтобы не лишиться работы. Примечательно, что сепаратистские ресурсы радостно отчитались об этой акции под названием "Чистый четверг".

Казанский возмущен самоуправством оккупационных властей Донбасса. ""ДНРовцы" выгоняют на улицы тысячи студентов и бюджетников, чтобы те бесплатно выполнили работу, которую не могут выполнять так называемые "власти". Работа коммунальных служб развалена, но ничего. Есть бесплатная рабсила, пусть вкалывает", - прокомментировал он новость.

Его подписчики с ним согласились. "Оккупация - не пансионат "Дубки". Трудовую повинность никто не отменял", - отметил один из комментаторов. "Придет к власти у нас какой-нибудь пророссийский кандидат, и мы так же будем работать за бесплатно на субботниках", - предупредил другой.