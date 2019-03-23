Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»

23.03.2019 12:10

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются на то, что их постоянно принуждают к участию в митингах и других событиях, инициированных местными «властями».

Об этом в социальных сетях пишут работники бюджетных организаций, передает donpress.com.

По их словам, принудительное участие в митингах, подписка на местные СМИ, участие в субботниках стали нормой для бюджетников. Их заставляют выходить на любые мероприятия, выгодные «власти», под расписку. Отказ чреват увольнением.

«На митинг 31 марта в приказном порядке, вплоть до увольнения. Такого явного скотства еще не было», — возмущаются, в частности, местны жители.

Речь идет о митинге 31 марта против выборов президента Украины.

«Я работаю в городской администрации. Вот скажите, почему я должна подписываться на газеты, которые мне не нужны, участвовать в массовых мероприятиях по принуждению, приходить на этии долбанные субботники в свой законный выходной», — возмущается еще одна местная жительница.

При этом она подчеркивает: принудительные выходы никак не оплачиваются, а зарплата остается на мизерном уровне.

«Субботники задрали! От газет с трудом отказалась. На этих мероприятиях заставляют еще довольное лицо делать. Типа вот у нас какая республика 5-й год не сдается!!» — добавил другой автор.

«Не ходить? Травля! И никто не поддержит. Ибо мнение у них есть, но высказать они его боятся», — также пишут участники обсуждений.