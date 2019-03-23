Боевики «ДНР» и «ЛНР» несут серьезные потери в живой силе, но скрывают это

23.03.2019 13:49

Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Однако, число потери скрывается. Потери «списывают» задним числом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Однако, главари боевиков старательно скрывают число потерь. Некоторые данные становятся известны благодаря украинской разведке или случайно озвученные самими боевиками.

По данным пресс-службы ООС со ссылкой на данные разведки, 22 марта трое боевиков были ликвидированы и пять получили ранения».

В то же время, накануне, 22 марта 2019 года «заместитель начальника УНМ ДНР» Эдуард Басурин сообщил, что «погибли трое и получили ранения двое» боевиков «ДНР».

О потерях в рядах боевиков «ЛНР» становится известно редко и больше из возмущенных постов самих боевиков «ЛНР» и их сторонников. Потери «списывают» задним числом. Так, сторонница боевиков «ЛНР» Ирина Старченко пишет:

«Да, вот только наших хлопцев перед 8-мым марта погибло 13 человек!!! И сказали уволить задним числом!!! А позавчера 3 погибших, 2 раненых!!! И как вам одностороннее перемирие????»,

«Гетто, а кем в Брянке Ирина числится? У…я разведка меньше убитых врагов заявила».