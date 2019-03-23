- На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 21:13
- "Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки19:14
- На Донбассе снайпер убил медика18:49
- Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой17:52
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет17:32
- В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»17:09
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии16:48
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть16:12
- Боевики «ДНР» проводят «учения со стрельбой» в запрещенных местах15:52
- «Опыт войны» за 11 000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины15:30
Боевики «ДНР» и «ЛНР» несут серьезные потери в живой силе, но скрывают это
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Однако, число потери скрывается. Потери «списывают» задним числом.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Однако, главари боевиков старательно скрывают число потерь. Некоторые данные становятся известны благодаря украинской разведке или случайно озвученные самими боевиками.
По данным пресс-службы ООС со ссылкой на данные разведки, 22 марта трое боевиков были ликвидированы и пять получили ранения».
В то же время, накануне, 22 марта 2019 года «заместитель начальника УНМ ДНР» Эдуард Басурин сообщил, что «погибли трое и получили ранения двое» боевиков «ДНР».
О потерях в рядах боевиков «ЛНР» становится известно редко и больше из возмущенных постов самих боевиков «ЛНР» и их сторонников. Потери «списывают» задним числом. Так, сторонница боевиков «ЛНР» Ирина Старченко пишет:
«Да, вот только наших хлопцев перед 8-мым марта погибло 13 человек!!! И сказали уволить задним числом!!! А позавчера 3 погибших, 2 раненых!!! И как вам одностороннее перемирие????»,
«Гетто, а кем в Брянке Ирина числится? У…я разведка меньше убитых врагов заявила».
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, Басурин, ООС
- Названо число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» с начала 2019 года
- "Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте
- Командующий украинских войск заявил о гибели 450 боевиков на Донбассе
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 21:13
- Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине20:51
- "Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки19:14
- На Донбассе снайпер убил медика18:49
- Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой17:52
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет17:32
- В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»17:09
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии16:48
- Открытие КПВВ «Золотое»: НВФ обстреляли окрестности пункта из БМП и гранатометов16:24
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть16:12
- Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО21:33
- На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 21:13
- Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине20:51
- Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники20:27
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- "Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки19:14
- На Донбассе снайпер убил медика18:49
- Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве18:31
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз