Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть

23.03.2019 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть

В Сети рассказали о реальных потерях террористов "ДНР" на Донбассе, которые "официальная" статистика "республики" и главарь Денис Пушилин пытаются скрывать.

Блогер, который пишет под ником Necro Mancer в Twitter, сообщил о недовольстве среди наемников и боевиков тем, что главари "ДНР" скрывают реальные потери НЗФ на Донбассе, передает "Диалог".

Также он прикрепил скрин сообщения пользователя из оккупированного Донецка.

"Минск#2 #Потерьнет #ДНРвоюет за признание Украины федеральным субъектом... И прочая лабуда... Лично присутствовал, как в 7:45 ребята-ополченцы привезли в морг Ясиноватой своего боевого товарища... Что сегодня в сводках "ДНР"? Потерь нет? Правда?" - значится в тексте.
Также пользователи Сети, утверждают, что 21 марта на Донбассе ликвидировали одного террориста и ранили двух, обвиняя лично главаря Пушилина в бездействии: "А мы в Крым на свежий воздух".

Также у представителя террористов "ДНР" Эдуарда Басурина просто не сходится даже в так называемых "статистических данных" количество погибших за прошлую неделю.



Теги: Донецк, Донбасс, статистика, гибель, морг, ДНР, боевики, потери, Пушилин, Басурин, соцсети, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх