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ДТП в Донецке: Чудом не погибли пешеходы
Сегодня, 23 марта, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП на пешеходном переходе на регулируемом перекрестке. Столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишут Донецкие новости
Удар автомобилей был такой силы, что у грузового мироавтобуса вырвало задний мост.
«Донецк. Текстильщик. 22 училище. Колеса у буса отлетели», – говорится в сообщении.
«"Шкода" шла со стороны Петровки, топил жестко, а "Форд" поворачивал в сторону "Колизея". "Шкода" ударила ему в заднюю часть бочины и с заносом развернулась на 180 градусов и ушла в топополь», – описал аварию очевидец Андрей.
Водители и пассажиры автомобилей в аварии не пострадали, а вот пешеходам чудом удалось избежать травмирования.
«Мужчина пожилой в шаге был от аварии. Только успел на тротуар ступить и за его спиной визг тормозов и удар. Стоял, рассказывал, плакал, руки трусятся… Остальные вроде нормально. Скорая приехала, мужчине помощь предложили, но он отказался, и уехали», – пишет Оля.
При этом Андрей дополняет: «Это было на моих глазах, людей там было человек 5-6 не считая меня и двух детей. Народ вовремя отскочил от "Шкоды". Все живы и здоровы. Думаю, разойдутся обоюдно, так как виноваты в ДТП оба водителя».
Теги: Донецк, Донбасс, машины, столкновение, ДТП, пешеходный переход
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