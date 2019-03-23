«Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов

23.03.2019 10:08

Военный корреспондент Семен Пегов подтвердил озвученную ранее информацию о массовой выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО. Слова подтверждения прозвучали в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут».

По словам Семена, эта информация «точно подтверждена» по меньшей мере десятью источниками, передает donpress.com.

«Это источники из разных структур — это „чиновники ДНР“, „силовики ДНР“, а также чиновники с нашей стороны границы — представители силовых и административных структур РФ, имеющих отношение к этой процедуре», — сказал Пегов.

Он также сообщил, что часть из партии паспортов уже прибыла в «ДНР». В первую очередь «документы» получат представители «госструктур», силовых структур, а затем обычные граждане.

По словам Пегова, эту информацию в первую очередь должны подтвердить представители российской власти.

«Правильнее было бы ждать подтверждения этой информации с российской стороны, потому что это не „ДНР“ начинает раздавать свои паспорта в Ростовской области, а наоборот», — считает военкор.