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Экстренное предупреждение Донецку: "Намечается сходняк, всем сидеть по домам, если хотите жить"
В оккупированном Донецке 23 марта состоится "сходка" высокопоставленных боевиков террористической "ДНР". Жителям советуют лишний раз не "мелькать" на улицах.
О планах террористов "ДНР" рассказал в Twitter житель Донецка под ником "1й АНТИреспубликанский", передает "Диалог.UA".
Сегодня, 23 марта, оккупированный Донецк замер в ожидании. В город намечается приезд предводителей группировок "ДНР", который традиционно выльется в грандиозный пьяный дебош с жертвами как среди самих террористов, так и мирных жителей. "Сегодня в Донецке сходняк боевиков. Собираются все командование и командОры подразделений. Они как обычно нажрутся "водушки" и начнется "фестиваль"", - предупредил "1й АНТИреспубликанский". Он посоветовал жителям Донецка "не отсвечивать", пока террористическая верхушка "ДНР" не уедет обратно. "Советую всем забыть, что сегодня суббота и сидеть дома смотреть зомбоящик", - написал блогер.
Теги: Донецк, Донбасс, жертвы, ДНР, боевики, террористы, пьянство
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