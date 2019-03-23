Экстренное предупреждение Донецку: "Намечается сходняк, всем сидеть по домам, если хотите жить"

23.03.2019 13:28

В оккупированном Донецке 23 марта состоится "сходка" высокопоставленных боевиков террористической "ДНР". Жителям советуют лишний раз не "мелькать" на улицах.

О планах террористов "ДНР" рассказал в Twitter житель Донецка под ником "1й АНТИреспубликанский", передает "Диалог.UA".

Сегодня, 23 марта, оккупированный Донецк замер в ожидании. В город намечается приезд предводителей группировок "ДНР", который традиционно выльется в грандиозный пьяный дебош с жертвами как среди самих террористов, так и мирных жителей. "Сегодня в Донецке сходняк боевиков. Собираются все командование и командОры подразделений. Они как обычно нажрутся "водушки" и начнется "фестиваль"", - предупредил "1й АНТИреспубликанский". Он посоветовал жителям Донецка "не отсвечивать", пока террористическая верхушка "ДНР" не уедет обратно. "Советую всем забыть, что сегодня суббота и сидеть дома смотреть зомбоящик", - написал блогер.