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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец

23.03.2019 21:13
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На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец

В пятницу, 22 марта, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Николай Денисов.

Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает donpress.com.

Старший сержант Денисов Николай Витальевич был начальником группы охраны и патрульно-постовой службы взвода охраны и патрульно-постовой службы роты ВСП Черниговского ЗО ВСП. Трагически погиб во время командировки в военную комендатуру города Константиновка Донецкой области.

В 2014 году Николай пошел на фронт добровольцем, служил в 13 батальоне территориальной обороны. Участвовал в обороне Дебальцево, за что был награжден орденом «За мужество». В 2015 году осознанно принял решение продолжить службу в армии и был призван Черниговским военкоматом в ряды военных правоохранителей.

«Военнослужащие Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины выражают соболезнования семье Денисовых по поводу трагической гибели их сына и брата», — сказано в сообщении.

На данный момент расследуются все обстоятельств гибели военнослужащего.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Константиновка, гибель, командировка, добровольцы, ВСУ
 
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