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На Донбассе снайпер убил медика
23.03.2019 18:49
На Донбассе в результате стрельбы снайпера 22 марта погиб медик из Львовской области Об этом сегодня, 23 марта, сообщается в Facebook на странице 24 ОМБр имени короля Даниила, пишут Донецкие новости.
«В результате поражения вражеским снайпером в районе населенного пункта Новомихайловка погиб наш собрат – старший сержант Маркевич Владимир Михайлович», – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что медик находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения.
«В это время русские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм, одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника», – отметили в сообщении.
Теги: Донбасс, убийство, снайпер, медики
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