Охотник за российскими танками на Донбассе: появилось видео работы нового беспилотника ВСУ Bayraktar TB2. ВИДЕО

23.03.2019 14:27

В Украине полным ходом идут испытания нового дрона для украинской армии Bayraktar TB2, закупленного у Турции для нанесения мощных ударов авиабомбами с воздуха по позициям боевиков "Л/ДНР" и российской армии в случае начала новой агрессии на Донбассе.

Накануне концерн "Укроборонпром" показал очередное видео испытаний беспилотника, которое раскрывает схему управления и принцип действия дрона во время боевого вылета, передает dialog.ua.

На видео показан заход на рулежную дорожку аэродрома и взлет беспилотника, которым с помощью специального радиотехнического оборудования управляет оператор: после нанесения бомбового удара он возвращается на базу, где заходит на посадку. В сообщении отмечается, что беспилотные аппараты провели отработку обнаружения различных типов целей с последующей передачей их в командный центр.