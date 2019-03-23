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Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"

23.03.2019 07:29
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Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"

Гибридная армия России несет огромные потери на Донбассе. Командование группировок всячески исхитряется, чтобы скрыть информацию и не платить родственникам погибших компенсации.

О ЧП в рядах оккупанта рассказал в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

В последние месяцы группировки "Л/ДНР" отхватывают на Донбассе очень жесткие "ответки" от ВСУ. У врага зафиксировано огромное количество убитых и раненых, которые российское командование тщательно скрывает. Об этом в соцсетях плачутся массово боевики, пока их "рупоры" Марочко и Басурин вещают об отсутствии потерь. "Погиб Вася-пулеметчик. Денис взводный в коме. Ранение в голову… Командир черный от горя. Стаханов продолжает хоронить своих сынов", - рассказал в Сети один из террористов. Подобных сообщений от боевиков "Л/ДНР" в соцсетях огромное количество.

Примечательно, что руководство группировок не только скрывает потери, но еще и отказывается выплачивать компенсации родственникам ликвидированных наемников. Для этого россияне идут на подлые ухищрения. "Наших хлопцев перед 8 марта погибло 13 человек! И сказали уволить задним числом! А позавчера 3 погибших и 2 раненых", - жалуется в соцсети другой террорист.



Теги: Донбасс, ликвидация, гибель, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, соцсети
 
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