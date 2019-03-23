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Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта
Российско-оккупационные войска получили достойных ответ на каждый обстрел позиций ВС Украины на захваченных территориях Донбасса.
В штабе ООС сообщили, что террористы "Л/ДНР" дважды атаковали украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что оккупанты РФ обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов вблизи села Водяное, а также из снайперского оружия в районе населенного пункта Новомихайловка. Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник провел четыре обстрела. Армия РФ дважды била из минометов калибра 120 мм и 82-го калибра вблизи села Новоалександровка и в районе населенного пункта Новозвановка. Также позиции ВСУ пострадали от ударов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около поселка Золотое-1.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
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