- На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 21:13
- "Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки19:14
- На Донбассе снайпер убил медика18:49
- Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой17:52
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет17:32
- В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»17:09
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии16:48
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть16:12
- Боевики «ДНР» проводят «учения со стрельбой» в запрещенных местах15:52
- «Опыт войны» за 11 000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины15:30
Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
Жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не следует особо обольщаться, слыша обещания "вот-вот" раздать им паспорта России.
Как пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий, такие обещания стали обычной практикой и для Кремля, и для оккупационных "властей" "ДНР/ЛНР", к которой прибегают при каждом ухудшении социально-экономической ситуации на оккупированных территориях, передает "Диалог.UA".
Но все это – не более чем отвлекающий маневр с целью заставить людей верить в "светлое будущее". "Задайте себе вопрос и постарайтесь ответить честно: лично вы можете помешать РФ раздать паспорта на оккупированных? Я не могу. Но это не повод истерить, ведь точно так же я не могу заставить прекратить Кремль финансировать территориальные недоразумения. Все, что я могу лично — это не опускать руки и бороться каждый день, через "не могу" и "хай сын порошенкояценюкамуженко воюет". Мы валим империю, как никак, поэтому легко не будет. Нравится нам или нет, кацапов тупо больше и шапками мы закидать их не можем. Также мы не можем опускать руки, этого нам мертвые не простят", - пишет блогер. "Интересная особенность: тема с возможной паспортизацией жителей оккупированных поднимается последние 5 лет, причем именно тогда, когда все плохо с финансированием и социалкой на неподконтрольных Украине территориях + когда недовольство среди обычных жителей достигает апогея. Согласитесь, не в первый раз вате водят половым органом по губам и обещают как не признать, то дать паспорта РФ. Но воз все там же",- добавляет дончанин. Да и раздача российских паспортов на оккупированной части Донбасса фактически уже началась. Документы о российском гражданстве наверняка имеют ТОП-"чиновники" оккупационных "администраций" и "высокопоставленные" полевые командиры незаконных вооруженных бандформирований террористов. Кто-то получил российский паспорт за взятку, кто-то – за "заслуги" и чтоб при деоккупации смог сбежать и не стать обвиняемым и заодно свидетелем обвинения в Гааге. Но вот массовой раздачи "книжечек с орлом" вряд ли стоит ждать? Почему? Причин – несколько. Главная: массовая раздача российских паспортов – это официальное признание Россией оккупации части восточных областей Украины. Что неминуемо повлечет за собой новые международные санкции – куда более жесткие, чем те, что уже наложены. Следствием этого будут огромные убытки российских олигархов, которые, случись такое, сделают все, чтобы дни Путина были сочтены. И в Кремле это прекрасно понимают. "Бизнес в РФ, думаю, офигеет: санкции + новые налоги ради щенячьего визга недорусских полух**лов — это как минимум мысли об уходе в тень или о закрытии предприятия, поэтому сократятся налоговые поступления от бизнеса в бюджет РФ. Ну или придется включать печатный станок, чтобы закрыть дыры в бюджете. Как не крути, везде попадалово", - рассказывает Фашик Донецкий. "Раздав паспорта РФ, Кремль официально признается в оккупации части Украины. Это Гаага и международные иски, которые придется оплачивать населению РФ даже после смерти Путина или его свержения. Оплачивать будут все, особенно большой бизнес типа "Газпрома". И никакие юристы не спасут, ибо спрашивать будут со всей РФ, как это было в Германии. Понимают ли это миллиардеры РФ? Вероятно, что понимают, иначе бы они не стали миллиардерами. Также они понимают, что математически дешевле травануть дедушку ботоксом, чем потом расплачиваться за весь этот цирк с конями",- пишет Фашик Донецкий. Также появление новых граждан РФ – это дополнительные социальные обязательства для этого государства и дополнительные расходы из бюджета на зарплаты, пенсии, пособия, финансирование инфраструктуры. В переживающей далеко не лучшие времена России на это вряд ли пойдут. Немалую опасность представляют также донецкие и луганские колаборанты, которые наверняка воспользуются возможностью легально перебраться в РФ с награбленным на родине. Наверняка часть этих людей вольется в российское криминальное сообщество: пять лет беспредела их так развратили, что на другое они вряд ли способны. Они будут бороться за сферы влияния, в том числе – и с кавказскими группировками. Новый виток криминальных войн, еще и с этнической составляющей может вообще добить Россию. Неминуем и приток трудовых мигрантов из ОРДЛО, который непременно "обвалит" российские рынок рабочей силы и рынок недвижимости. То есть, массовая раздача российских паспортов сулит РФ множество серьезнейших проблем на всех "фронтах", потому она маловероятна. Однако, как отмечает блогер, нельзя не делать поправку на безумие "старика в Кремле", рейтинг которого стремительно снижается. И нельзя забывать о том, что при любом раскладе на оккупированных территориях нельзя прекращать борьбу за возвращение их в состав Украины. "Учитывая падение рейтинга деда, у которого белочка сожрала мозг, ожидать от Кремля можно чего угодно — РФ ничего не стоит взорвать многоэтажку в том же Ростове, обвинить в этом Правый Сектор и открыто начать войну с Украиной. Одним словом, скучно не будет. Эпилог. Держим голову холодной и не паникуем, Москва загнана в ситуацию, когда любой ее ход ошибочный и влечет последствия. Наша задача не просрать страну и увидеть падение Кремля. Работаем в обычном режиме, не опускать флаг",- резюмирует Фашик Донецкий.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, паспорт, мигрант, санкции, ДНР, ЛНР
- "Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах
- На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 21:13
- Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине20:51
- "Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки19:14
- На Донбассе снайпер убил медика18:49
- Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой17:52
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет17:32
- В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»17:09
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии16:48
- Открытие КПВВ «Золотое»: НВФ обстреляли окрестности пункта из БМП и гранатометов16:24
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть16:12
- Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО21:33
- На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 21:13
- Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине20:51
- Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники20:27
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- "Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки19:14
- На Донбассе снайпер убил медика18:49
- Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве18:31
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз