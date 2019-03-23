«Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского

23.03.2019 07:51

В социальных сетях продолжает разгораться конфликт между экс-главарем батальона «Восток» Александром Ходаковским и экс-главарем подразделений НВФ «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым).

В своих постах они обвиняют друг друга в военных ошибках, допущенных в ходе боевых действий на Донбассе, передает donpress.com.

Так в своей последней публикации Гиркин выражает недовольство тем, что Ходаковский якобы приписывает себе военные заслуги, к которым не имеет отношения:

«Много раз меня пытались разные люди убедить, что Ходаковский, мол, „нормальный, с ним надо идти на сотрудничество“. Уговорить — не уговорили (у меня на всю жизнь останется в памяти его саботаж совместной обороны Донецка), но от каких-либо нелестных высказываний в его адрес я старался воздерживаться (кроме указаний на вот этот самый саботаж — который нанес огромный ущерб нашему делу — потому что промолчать о нем при обсуждении минувших событий было-бы ложью)».

По его словам, именно члены НВФ из его подразделения прикрывали Донецк, не давая войти в него ВСУ:

«„Славянцы“ не только вели ожесточенные бои весь июль — первую половину августа — не давая ВСУ замкнуть кольцо восточнее Донецка и пробивая коридор к границе, но и прикрывали Донецк с тех направлений, на которых не было никого — ни „Оплота“, ни „Востока“, ни казаков. А там, где была хоть какая-то оборона (северо-западный „фас“ Донецка, за который неофициально „отвечал“ „Восток“) — туда я, действительно, никого не посылал, поскольку и без того сил не хватало катастрофически».

По мнению Стрелкова, скорее всего, Ходаковский при помощи таких публикаций готовит почву для возвращения в ОРДО, чтобы занять место «у руля республики» :

«Ясно только одно — Александр Сергеевич „спит и видит“ вернуться в Донецк с полномочиями. Сделать это без прямой помощи гешефтмахеров со Старой площади — никак невозможно. Поэтому, если надо „подтявкнуть в унисон“ в адрес „все сдавшего предателя-беглокомандующего“ — он всегда готов.

Авось, оценят…»