Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону

23.03.2019 08:30

Сегодня, 23 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 330 авто.

Все КПВВ на линии разграничения начали работу по графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/60;

«Марьинка» - 0/100;

«Новотроицкое» - 55/60;

«Гнутово» -15/20.

Ранее украинская сторона заявила о намерении открыть 24 марта в Луганской области КПВВ «Золотое» - единственный автомобильный пункт пропуска на Луганщине.