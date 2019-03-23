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Архив - Донецкая область

Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону

23.03.2019 08:30
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Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону

Сегодня, 23 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 330 авто.

Все КПВВ на линии разграничения начали работу по графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/60;
«Марьинка» - 0/100;
«Новотроицкое» - 55/60;
«Гнутово» -15/20.

Ранее украинская сторона заявила о намерении открыть 24 марта в Луганской области КПВВ «Золотое» - единственный автомобильный пункт пропуска на Луганщине.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, Луганская область, транспорт, очередь, пункты пропуска, КПВВ, Золотое, ГПСУ
 
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