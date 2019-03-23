Главная / Новости / Донецкая область / Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону
Последние новости раздела
- Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»12:10
- Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта11:49
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков11:09
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО10:31
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов10:08
- Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"09:49
- «Как заработать денег в ДНР на КПВВ»09:32
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом09:10
- "Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"08:51
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону
23.03.2019 08:30
Сегодня, 23 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 330 авто.
Все КПВВ на линии разграничения начали работу по графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/60;
«Марьинка» - 0/100;
«Новотроицкое» - 55/60;
«Гнутово» -15/20.
Ранее украинская сторона заявила о намерении открыть 24 марта в Луганской области КПВВ «Золотое» - единственный автомобильный пункт пропуска на Луганщине.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, Луганская область, транспорт, очередь, пункты пропуска, КПВВ, Золотое, ГПСУ
Читайте также:
- Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»12:10
- Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта11:49
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков11:09
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО10:31
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов10:08
- Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"09:49
- «Как заработать денег в ДНР на КПВВ»09:32
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом09:10
- "Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"08:51
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»12:10
- Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта11:49
- Украинцам чаще стали отказывать во въезде в страны Евросоюза11:30
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков11:09
- Гороскоп на 23 марта: у Стрельцов разногласия с начальством, а Рыбам нельзя рисковать10:52
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО10:31
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов10:08
- Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"09:49
- «Как заработать денег в ДНР на КПВВ»09:32
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом09:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя