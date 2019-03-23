В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом

23.03.2019 09:10

Сегодня вечером под обстрел попал поселок шахты имени Гагарина в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области, в результате огня поврежден многоквартирный дом.

Об этом сегодня сообщило «представительство ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.

Представители ОРДО отметили:

«В результате обстрела повреждение получил дом по адресу переулок Алфавитный, 4, квартира № 2».

По информации, в квартире повреждено остекление.