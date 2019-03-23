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Архив - Донецкая область

В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»

23.03.2019 17:09
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В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»

В Харькове сотрудниками СБУ был задержан член группировки «ДНР» из Горловки с позывным «Куб».

Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в пресс-службе СБУ, передает donpress.com.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что в феврале 2015 года уроженец и бывший житель Горловки Донецкой области примкнул к незаконным вооруженным формированиям. «Служил» в так называемой «военной разведке Новороссии», принимал активное участие в вооруженном сопротивлении Вооруженным силам Украины.
В начале 2019 года «Куб» решил переехать в Харьков на постоянное место жительства в Харьков и попытался «легализоваться». Он предпринял попытку получить дубликаты личных документов, которые якобы были утеряны.
Сотрудники Службы безопасности установили место временного проживания наемника в Харькове и задержали его. В помещении был проведен санкционированный обыск, во время которого изъята боевая граната РГД-5 и тротиловая шашка весом 400 граммов.
В рамках уголовного производства правоохранители собирают дополнительные сведения о причастности задержанного к группировке «ДНР». Следствие продолжается.



Теги: Украина, Донбасс, Харьков, разведка, СБУ, уголовное дело, наемник, обыск, задержание, ДНР, ВСУ
 
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