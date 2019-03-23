ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО

23.03.2019 15:08

Силы ООС точным ударом разгромили ПТРК террористов "ДНР", ликвидировав один из главных блиндажей противника в Донецкой области.

Военные ВСУ уничтожили противотанковый ракетный комплекс вместе с одним из крупнейших укрепрайонов российских оккупантов на передовой, говорится в сюжете "Факты" ICTV, передает dialog.ua.

Защитники Украины уверяют, что "это был их бастион, откуда сверху они контролировали все и вели по нам обстрелы". Отмечается, что ликвидация позиции боевиков "Крокодил" на терриконе у Марьинки до основания - это большая победа украинских военных. "Специально охотились за вражеским ПТРК после того, как несколько мест назад боевики из противотанкового ракетного комплекса уничтожили военный автомобиль этой бригады ВСУ и при этом погиб один украинский боец", - говорят на передовой. В ходе спецоперации боевики открыли огонь из артиллерии, чтобы прикрыть развертывание своего ПТРК для нового выстрела, поэтому ООС решили немедленно бить по оружию врага. "Снаряды легли на вражескую позицию так метко, что загорелся склад боеприпасов боевиков и затем взрывался всю ночь", - добавили бойцы.