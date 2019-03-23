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Архив - Донецкая область

ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца

23.03.2019 08:12
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ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца

В пятницу, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наших защитников обстреляли дважды:
из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное;
из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела:
дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка;
из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка;
из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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