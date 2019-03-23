"Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"

23.03.2019 08:51

Поросшее сорной травой футбольное поле, облупившаяся штукатурка на давно не используемых строениях. Стадион в городе Горловка был в не особо хорошем состоянии и до 2014 года, а оккупация его вообще добила.

Это видно по фото, размещенным в Twitter блогером Алла Українка, передает "Диалог.UA".

В комментариях, отвечая одному из пользователей, сравнившему оккупированную Горловку с Припятью, блогер пишет, что когда-то очень зажиточный город в Донецкой области действительно все больше и больше становится похожим на город-жертву атомной катастрофы.

И если город Припять превратился в то, что он представляет собой сейчас, из-за радиоактивного заражения местности, то Горловка приходит в упадок из-за заражения части Донецкой области "русским миром". Именно он выгнал с "насиженных мест" сотни тысяч жителей Донбасса, в том числе и Горловки. Именно он превращает города и поселки в декорации для съемки фильмов в жанре "постапокалипсис". Именно он превращает инфраструктуру и социально важные объекта в руины. И за всем этим стоит не только Россия, но и те, кто в 2014 году хлопал оккупантам в ладоши и громко кричал "Слава "русскому миру"". Некоторые пользователи в комментариях справедливо замечали, что горловский стадион и до оккупации был не совсем "Уэмбли", если говорить мягко. Но оккупация лишила стадион и множество подобных ему объектов даже шанса на восстановление, а уже тем более – на развитие. Ведь развитие и "русский мир" - категории, не совместимые по определению. И поддержавшие РФ жители Донбасса еще долго будут расплачиваться за предательство Украины.