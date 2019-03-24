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Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин перестал говорить о «российских паспортах» для жителей «ДНР», но решил раздавать «паспорта ДНР» с 14 лет.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Не смотря на раздуваемые российской пропагандой «новости» о «точной» выдаче паспортов РФ с «1 января-февраля-марта-апреля-мая» и других месяцев жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ», согласно которому «паспорта ДНР» будут «с 14 лет, а замена в 20 и 45 лет».
Подобный «указ» несколько озадачил жителей временно оккупированных территорий:
«Почему не с 10 лет»,
«Сергей, РФ стандарты»,
«Будущих граждан надо предупредить:*Паспорт — это документ, удостоверяющий личность, а не обои для выражения талана*»
«В ЛНР уже давно с 14ти выдают...»,
«Паспорт днр н…р не нужен почему я не могу Украину ехать с днр и не могу уже выехать чтоб сделать Укр паспорт потому что у меня уже днр паспорт»,
«Так меняют паспорт днр в 20 и 45 или 25 и 45 я так и не понял, потому что в паспорте в последней странице пишут что от 16 до 25, от 25 до 45 и с 45 и безсрочно, а здесь в посте пишут что в 20 и 45 нужно менять, так как понять в 25 нужно его менять или нет???»,
«Роман, меня возраст 20 тоже настораживает… сну 21 и пока вопросов не было, что паспорт просрочен».
Теги: Россия, Донбасс, указ, паспорт, ДНР, ЛНР, Пушилин, соцсети
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