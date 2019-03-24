Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы

24.03.2019 13:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы

Бойцы ООС нанесли визит на одну из позиций террористической "ДНР" в районе села Спартак. У оккупанта огромные потери. О мастерской спецоперации ВСУ рассказал в Twitter известный блогер под ником 1й АНТИреспубликанский, передает "Диалог.UA".
В субботу, 23 марта, украинская ДРГ устроила переполох в рядах "ДНРовцев". Бойцы ООС неожиданно заявились на позицию врага у села Спартак и перебили боевиков. Точное число ликвидированных наемников армии РФ пока неизвестно. "Среди белого дня супергерои из укроДРГ обошли минные поля, перебили боевиков в окопах, забрали оружие и ушли лунной походкой", - поделился данными блогер, ссылаясь на информированные источники.



Теги: Донбасс, труп, ДНР, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх