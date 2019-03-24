Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО

24.03.2019 09:18

В новом выпуске «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД затронули такие темы:

• Двойная игра. На что на самом деле рассчитывают кандидаты-аутсайдеры в президентской гонке.

• Действительно ли опасен возврат Донецка под контроль Украины для врачей, учителей и чиновников которые сейчас работают на «ДНР»?

• Что о выборах президента Украины рассказывают россиянам и жителям неподконтрольных территорий СМИ?