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"КНДР отдыхает, это просто днище", - оккупанты устроили на "Станице Луганской" такое, что соцсети лишило речи
Оккупанты оборудовали громкоговорителями КПВВ на линии фронта, с помощью которых агитируют против президента Петра Порошенко.
Соцсети шокированы новой выдумкой гибридной армии РФ, передает "Диалог.UA".
Новые кадры, шокировавшее общественность, обнародовал в Twitter популярный блогер Necro Mancer. Сняты они на пункте пропуска террористов "Станица Луганская". КПВВ там оборудовали громкоговорителем, транслирующим фейки о ВСУ, выборах в Украине и президенте Порошенко. "Граждане, не поддавайтесь на провокации киевских силовиков. Осознавая неизбежность проигрыша на президентских выборах, Порошенко стремится любыми способами сохранить власть. Для этого военному руководству отданы указания проведения различных провокаций на линии боевого соприкосновения, в том числе, на пунктах пропуска", - врут террористы, запугивая мирных жителей.
Соцсети шокированы тем, до чего опустились оккупанты, чтобы очернить президента. "Как им Порошенко всем в горле встал! Но наше зрадокодло этого не понимает", - прокомментировал кадры один из подписчиков. "Зомбирование уровня СССР и КНДР", - отмечают другие. В Сети дружно называют происходящее "днищем".
Теги: Донбасс, агитация, выборы президента, пункт пропуска, ВСУ, Порошенко, Станица Луганская, соцсети, КПВВ, оккупанты
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