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Архив - Донецкая область

На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция

24.03.2019 12:20
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На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция

В прифронтовом Новгородском начала свою работу современная полицейская станция, которая будет работать круглосуточно. Таким образом, более 12 тысяч человек смогут получить необходимую помощь как можно быстрее. В Донецкой области работает 130 полицейских станций, из них 8 расположены на линии разграничения.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области, передает zi.dn.ua.

Полицейская станция будет обслуживать шесть населенных пунктов, которые входят в состав Новгородского поселкового совета. Проект реализовала Национальная полиция в Донецкой области при поддержке Программы развития ООН, местной громады и инвесторов.

Станция находится в полностью обновленном помещении и оборудована современной техникой. На монитор дежурного была выведена информация со всех видеокамер в селе, в том числе 6 камер интеллектуального видеонаблюдения и с домов, которые получили статус безопасных. Подразделение присоединено к общей системе безопасности – Единому аналитическому сервисному центру.

«Это одна из наиболее оснащенных полицейских станций благодаря тому, что к реализации проекта присоединились громада и международные партнеры. Открытие станции даст возможность бесперебойно оказывать полицейские услуги населению», - заявил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.



Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, видеонаблюдение, ООН, услуги, Торецк, станция
 
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