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"Обыскивали до трусов", - Пушилин насмешил соцсети параноидальным страхом за свою жизнь
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин очень боится, что его ликвидируют. Для его защиты охрана предпринимает беспрецедентные меры.
Инсайдом о паранойе Пушилина поделился в Twitter известный блогер под ником Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
На днях главарь "ДНР" посетил отжатую "Донецкую нацакадемию строительства и архитектуры" (ДонНАСА), где выступал перед студентами этого непризнанного "выша". Там Пушилин и продемонстрировал свою паранойю во всей красе. "Чувак не с**ал вообще! Именно поэтому рамки ставили на входе. Некоторых студентов не пустили, некоторых обыскивали до трусов", - рассказал блогер. "Чепушило не боится студентов, это все выдумки", - постебался Фашик Донецкий.
Подписчики хохочут над страхом главаря "ДНР" за свою жизнь. Они напомнили, тот даже ни разу не появился на линии фронта на позициях боевиков, что очень показательно. Он явно боится повторить судьбу своего предшественника Александра Захарченко.
Теги: Донецк, Донбасс, студенты, ликвидация, обыск, ДНР, боевики, Пушилин, Захарченко, соцсети
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