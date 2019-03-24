Опубликованы кадры покалеченной боевой машины, в которой подорвался на мине и погиб боец ВСУ Сергей Валах

24.03.2019 09:40

Трагедия в зоне военного конфликта унесла жизнь молодого, полного сил и планов мужчины: сына потеряли родители, 15-летний подросток лишился отца, а вскоре на свет должен появиться еще один ребенок Сергея, которого ему увидеть уже не суждено.

В Сети показали фото эвакуации изуродованной взрывом боевой разведывательной машины, в которой 20 марта на Донбассе погиб боец 93-й ОМБр ВСУ Сергей Валах, сообщает "Диалог.UA".

Кадры последствий произошедшей накануне трагедии опубликованы на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Боевая машина наехала на противотанковую мину, прогремел мощный взрыв, в результате которого БМП превратилась в груду метала. Больше всего пострадала левая часть военного транспортного средства. Внутри находилось трое членов экипажа, двоих из которых с тяжелейшими ожогами экстренно отправили в военный госпиталь Днепра. Один боец Сергей Валах (позывной "Борода") не выжил.

Бойцу было всего 34 года, три из которых он посвятил воинской службе. Боевые побратимы глубоко скорбят о потере товарища и не могут поверить, что Сергея больше нет среди живых.