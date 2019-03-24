От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО

24.03.2019 18:21

Вечером 21 марта в бою с противником погиб военнослужащий Максим Сирин с позывным «Шалений».

Об это рассказали побратимы бойца на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает donpress.com.

Сообщается, что Максим погиб во время стрелкового боя с членами НВФ. Он получил сквозное пулевое ранение головы, которое не оставило ему шансов на жизнь. В тот день боевое дежурство бойца уже закончилось, но когда завязался бой он решил остаться и помочь ребятам.

Во время брифинга представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов рассказал подробности боя:

«Под прикрытием огня противник предпринял попытку выйти в полосу обеспечения. Это вовремя заметил солдат Максим Сирин, который в то время находился на взводному опорном пункте. Он открыл огонь, прижал вражескую группу к земле и заставил противника отступить. Уход враг прикрывал огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Одна из пуль оборвала жизнь Максима».

По словам Жуганова, за проявленное мужество боец будет представлен к награде посмертно.

36-летний Максим Сирин был родом из Станицы Луганской Луганской области. Служил в бригаде с 2017 года, а до этого — в пожарной части. У погибшего воина остались жена Юлия и двое детей. Похоронят героя в Станице Луганской сегодня, 24 марта.

«Он был „живчиком“, бегал. Даже когда на прошлой ротации в Гранитном он повредил ногу, мы говорили ему ехать в госпиталь, а он отказался: „Само заживет“. Чинил все — машины, технику. Даже если чего-то не знал, мог быстро разобраться», — вспоминают побратимы.

В бригаде сообщают, что это вторая гибель «холоднояровца» за последние несколько дней. Как сообщалось ранее, в субботу в Днепре попрощались с 34-летним Сергеем Валахой, который погиб в результате подрыва на мине.