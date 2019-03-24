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Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены

24.03.2019 12:43
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Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены

Одиозная депутатка российской Думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала в "ДНР", где в Макеевке вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным открыли памятный камень в честь так называемой "русской весны".

При этом кадры с заявлением Поклонской со сцены вызвало возмущение социальных сетей. Поклонская заявила, что приехав в Донецк заметила практически на каждой машине георгиевскую ленту: по мнению экс-прокурорши это является признаком того, что наемники "ЛДНР" не являются "предателями", передает dialog.ua.

Однако социальные сети заявляют, что сказанное Поклонской является ложью: согласно заявлениям очевидцев и жителей Донецка, подобной картины в оккупированной столице Донбасса не наблюдается. "Когда въезжаешь в Донецк, практически на каждой машине видишь георгиевскую ленточку". Серьезно? Походу, у меня какой-то не тот Донецк. Или я смотрю не туда", - комментирует кадры блогер с Донбасса.

Более того, Поклонскую призвали обратить внимание на украинские флаги в Мариуполе. "Пусть посмотрит сколько украинских флажков на машинах в Мариуполе. Очень удивится. Кстати, в том же Киеве сегодня их на порядок меньше. Потому, что Марик - передовая борьбы с русским миром!!", - пишут люди.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, Мариуполь, флаг, ДНР, Пушилин, георгиевская лента, соцсети
 
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