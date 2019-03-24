Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"

24.03.2019 14:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"

На Донбассе 21 марта бойцы ООС ликвидировали террориста из "казачьего полка Платова" по фамилии Волкодав.

О смерти на Донбассе опасного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Наемник Василий Волкодав простился с жизнью в минувший четверг, 21 марта, на Донбассе. На момент смерти ему было 24 года.

Об этом в соцсетях рассказали его пособники. "Погиб Вася-пулеметчик… Командир черный от горя", - жалуются террористы.



Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, наемник, террорист, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх