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Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
24.03.2019 19:20
В социальной сети пользователи со ссылкой на источники сообщают, что украинские военные осуществили вылазку на одну из позиций НВФ «ДНР» в районе неподконтрольного Украине села Спартак Донецкой области и нанесли противнику серьезные потери.
Так, в Twitter блогер 1й АНТИреспубликанский сообщил, что 23 марта, украинская ДРГ якобы осуществили успешную спецоперацию, в ходе которой убили неизвестное пока число членов НВФ, передает donpress.com.
Блогер пишет:
«Среди белого дня супергерои из укроДРГ обошли минные поля, перебили членов НВФ в окопах, забрали оружие и ушли лунной походкой».
В то же время, какой — либо официальной информации об этом нет.
Теги: Донбасс, Спартак, ДНР, мины, потери, ВСУ, соцсети, НВФ, ДРГ
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