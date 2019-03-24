Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»

24.03.2019 08:36

Сегодня, 24 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 220 авто.

Все КПВВ на линии разграничения начали в воскресенье работу по графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/70;

«Марьинка» - 0/60;

«Новотроицкое» - 5/30;

«Гнутово» -15/20.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным запланированное на сегодня открытие КПВВ «Золотое».