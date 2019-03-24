В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина

24.03.2019 21:53

23 марта в Ворошиловском районе неподконтрольного Украине Донецка в 18:10 на проспекте Ильича, в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщают в так называемом «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили, что пострадал мужчина 1992 года рождения, которого госпитализировали в лечебное учреждение. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.