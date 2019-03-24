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В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина

24.03.2019 21:53
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В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина

23 марта в Ворошиловском районе неподконтрольного Украине Донецка в 18:10 на проспекте Ильича, в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщают в так называемом «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили, что пострадал мужчина 1992 года рождения, которого госпитализировали в лечебное учреждение. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, мужчина, взрыв, МЧС, госпитализация, ДНР
 
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