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Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам

24.03.2019 07:48
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Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам

Оккупационные войска 23 марта на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, но поплатились за это серьезными потерями – пять боевиков уничтожены и один ранен.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было два обстрела: из стрелкового оружия в районе населенного пункта Степное и из крупнокалиберных пулеметов вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

В результате боев украинские военные не пострадали, а вот ответным огнем враг был жестко наказан – уничтожены пять боевиков и один ранен.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.



Теги: Донбасс, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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