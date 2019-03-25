- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено19:09
- В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми18:10
- В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»16:39
- Главари ОРДО пообещали восстановить ДМ «Юность» и присвоить ему имя Кобзона 15:01
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности
В интернет-пространстве появилась информация, касающаяся процесса подготовки боевиками самопровозглашенной «ДНР» провокаций в ближайшее воскресение, 31 марта, когда Украина будет выбирать президента.
В том числе, оккупанты намерены провести «акцию протеста» при участии бюджетников с оккупированных территорий Донбасса, но любопытно, что митинг должен быть … «в поддержку» Украины. Как передает replyua.net, об этом написал на своей странице в Twitter блогер, который пишет под ником 1й АНТИреспубликанский.
В том числе, его внимание привлекло сообщение в донецком паблике, авторы которого сообщили об организации боевиками митинга 31 марта в поддержку Украины. Сотрудников бюджетного предприятия из временно оккупированного Донецкая заставляют прийти 31 марта на митинг «в поддержку Украины». Более того, им пообещали выдать флаги Украины на месте.
Отмети, ранее стало известно о провокации, провести которую террористы намерены в день украинских выборов, 31 марта. Так, подконтрольные Путину боевики собирают митинг 31 марта и уже потребовали от всех бюджетников прийти на него.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено19:09
- В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми18:10
- В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»16:39
- Бойцы ВСУ при помощи квадрокоптера разгромили командный пункт НВФ. ВИДЕО 16:22
- Главарь "ЛНР" анонсировал переговоры с новым президентом Украины: Пасечник озвучил условия встречи15:42
- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено19:09
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми18:10
- В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев17:53
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком