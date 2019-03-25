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До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО
Чтобы добраться до пункта пропуска «Станица Луганская», маломобильные граждане платят несколько сотен российских рублей за подвоз на тележке для овощей. Об этом написал в Facebook руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
КПВВ «Станица Луганская» — единственный в Луганской области пункт пропуска. Кроме того, это единственный КПВВ, где существует только пеший переход. Проезд транспорта невозможен, так как мост через реку Северский Донец был разрушен в результате боевых действий.
По словам Евгения, через «Станицу Луганскую» проходят ежемесячно 250 тысяч человек, 10 тысяч — ежедневно. Большая часть пересекающих линию разграничения — пенсионеры, многие из которых передвигаются с трудом. Специально для таких людей существует услуга по транспортировке на овощной тележке, оборудованной мягким креслом. Путь от моста до контрольно-пропускного пункта обходится в несколько сотен рублей за один километр.
«Сегодня, находясь у разрушенного моста через Северский Донец, я в очередной раз увидел насколько трудно и унизительно людям пожилого возраста преодолевать препятствия для возможности попасть на подконтрольную Украине территорию, где можно получить заработанную пенсию, доступ к банковским и административным услугам», — пишет Каплин.
В ближайшем будущем волонтер надеется успешно реализовать проект по бесплатной доставке всех нуждающихся маломобильных людей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
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