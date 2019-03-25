Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины

25.03.2019 19:28

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что не признает нового президента Украины однако, готов вести с ним прямой диалог. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.

По словам главаря ОРЛО, он «готов к прямому диалогу с вновь избранным президентом Украины для обсуждения и урегулирования конфликта на Донбассе, но этот диалог должен быть прямым, без участия каких-либо посредников».



В то же время, Пасечник подчеркнул, что не признает предстоящие выборы президента Украины:

«Никто в здравом уме не признает эти выборы. Эти выборы — это фарс, игра в демократию, о каком признании может идти речь?».

Источник: https://donpress.com