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Архив - Донецкая область

Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин

25.03.2019 11:16
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Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин

Граждане Украины, выезжающие с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в Россию в районе КПП «Успенка», жалуются на сложную ситуацию с пропуском. Об этом они сообщают в социальных сетях.

По словам жителей Донецка, на КПП уже вторую неделю наблюдается коллапс.

«Раньше вечером на выходных быстро проезжали, сейчас бред, РФ — быстро, начиная с нейтралки — машины в 3−4 ряда», — пишут пользователи.

Как отмечают проезжающие, очереди стоят по несколько часов.

«Полтора часа стоим. Сделали очередь в 2 ряда. Сами не знают, как пропускать», — отметил очевидец.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, граница, ДНР, ОРДО
 
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