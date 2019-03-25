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Украина выступила с новым предложением по обмену пленными

25.03.2019 18:05
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Украина выступила с новым предложением по обмену пленными

Киев предлагает Москве в ближайшую субботу, 30 марта, осуществить обмен 25 украинцев в обмен на 25 осужденных в Украине россиян.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко. «Мы предлагаем, чтобы они в срочном порядке забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. Также остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 боевика», - добавила она.

Более того, Ирина Геращенко отметила, что для этого нужно получить согласие российской стороны.

Как уже сообщалось, ранее бывший представитель Украины на переговорах в минской Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что до президентских выборов 31 марта какого-либо продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.




Теги: Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, пленные, обмен пленными
 
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