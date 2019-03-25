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Архив - Донецкая область

В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»

25.03.2019 21:20
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Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска «Золотое» в Луганской области не функционирует из-за того, что члены НВФ ОРЛО не пропускают граждан. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.

Он уточнил, что все представители сил ООС находятся на своих местах и готовы к осуществлению пропуска. Слободян подчеркнул:

«С нашей стороны все представители сил ООС находятся на своих местах и ​​в готовности к осуществлению пропуска, но российско-террористические войска — нет. Не видно даже никаких намеков на то, что они будут пропускать лиц и транспортные средства. Даже никто и не попытался «.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
 
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