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Архив - Донецкая область

В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко

25.03.2019 16:15
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В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко

Ликвидированный главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко и командовавший батальоном боевиков «Сомали» с позывным «Гиви» (Михаил Толстых) числятся в избирательных списках выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Как передает replyua.net, соответствующие данные размещены на портале Государственного реестра избирателей. В частности, погибший 31 августа прошлого года в оккупированном Донецке Александр Захарченко есть в списке избирателей, которые имеют право голосовать. Его избирательный участок №141792 находится на ул. Колодина в Донецке. 

«Гиви», которого убили в оккупированной Макеевке 8 февраля 2017 года, тоже присутствует в списке избирателей. Его постоянной избирательный участок – №141380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

Данная информация доступна для широкого ознакомления в разделе «Проверка включения» сайта Государственного реестра избирателей. Для этого в реестре нужно просто указать ФИО избирателя, дату рождения, а также район/город проживания.



Теги: Донбасс, Захарченко, Гиви
 
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