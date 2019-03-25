В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»

25.03.2019 14:30

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке Донецкий металлургический завод запустил в работу доменную печь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый «депутат «народного совета ДНР» Владислав Бердичевский .

В своей публикации он отметил:

«ДМЗ: одна печь запущена, вторая запустится в апреле».

Известно, что «Донецкий металлургический завод» с марта 2017 перешел под управление так называемого «Внештогсервиса».

Источник: https://donpress.com