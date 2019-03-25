- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено19:09
- В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми18:10
- В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»16:39
- Главари ОРДО пообещали восстановить ДМ «Юность» и присвоить ему имя Кобзона 15:01
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»14:22
- В Горловке найдено самое уютное место13:36
Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением
Одиозная депутат российской Думы и бывшая прокурорша Крыма Наталья Поклонская приехала в Донецк, где заявила о вхождении Донбасса в состав России в будущем.
Заявление Поклонской бросились цитировать информационные агентства боевиков и социальные сети.
Примечательно, что заявление о планах включить оккупированную часть Донбасса в состав России Поклонская сделала во время открытия памятника так называемой "русской весне", которая и разрушила инфраструктуру и мирную жизнь украинского Донбасса в 2014 году.
В указанных условиях заявление Поклонской выглядит как открытая насмешка. Сам памятник решили установить в Макеевке под Донецком, куда Поклонская прибыла в сопровождении главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
"Я уверена, что Донбасс будет процветать и Донбасс будет крепким, полноправным субъектом нашей одной могучей великой страны России", — заявила она.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Наталья Поклонская
- Журналист описал ужасы Харцызска, а местная жительница - упадок Донецка
- Новости из оккупации: пенсии урезаны, проезд подорожал, "на лапу" нужно давать больше
- В Донецке детей учат стрелять
- "По Донецку прокатилась и ещё одна волна "русского мира" или Как оккупанты насаждают дончанам кокошники и русские песни
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено19:09
- В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми18:10
- В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»16:39
- Бойцы ВСУ при помощи квадрокоптера разгромили командный пункт НВФ. ВИДЕО 16:22
- Главарь "ЛНР" анонсировал переговоры с новым президентом Украины: Пасечник озвучил условия встречи15:42
- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине19:39
- Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено19:09
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми18:10
- В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев17:53
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком