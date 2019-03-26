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Архив - Донецкая область

Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев

26.03.2019 11:28
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Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев

Российско-оккупационные войска активно нарушали режим тишины вдоль всей линии фронта на захваченном Донбассе, применяя огонь артиллерии 122-мм калибра.

Гибридная армия России атаковала позиции ВС Украины вблизи села Старогнатовка и населенного пункта Красногоровка из ручных противотанковых гранатометов, передает "Диалог.UA".

Также боевики били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новомихайловка в районе населенного пункта Лебединское. Более того, террористы открыли огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе села Крымское. Позиции ООС около населенного пункта Новотошковское и вблизи поселка Луганское пострадали от ударов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Напомним, ВСУ жестко пресекли провокации боевиков точной ответкой.



Теги: Россия, Донбасс, артиллерия, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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