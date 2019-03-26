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Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе. Ликвидирована позиция боевиков
26.03.2019 12:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области понесли серьезные потери в живой силе. Так сообщается о ликвидации троих, ранении пятерых боевиков «ДНР», а также ликвидации позиции боевиков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на данные разведки, за минувшие сутки ликвидированы трое и ранены пятеро боевиков «ДНР». Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщает, что в результате меткого удара ликвидирован и пулеметчик «ДНР» и уничтожена позиция российских оккупантов.
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, пулемет , ДНР, боевики, потери, ВСУ
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