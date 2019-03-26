Последние новости раздела
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома 10:29
- СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики10:08
- В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери09:49
- В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа 09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.201909:07
Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО
26.03.2019 11:12
В сети опубликовано видео эффектного удара украинскими бойцами по позиции членов НВФ на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.
Военный сообщил, что в результате меткого удара погиб и пулеметчик «ДНР»:
«Плюшка ватрушкам или пулеметчик убыл в 200_бригаду. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком».
Теги: Донбасс, выстрел, гибель, уничтожение, пулемет , ДНР, ВСУ, НВФ, ООС
Читайте также:
- Под Новомихайловкой снайпер «ДНР» убил военного медика ВСУ
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»
- Бойцы ВСУ нанесли серьезный урон НВФ. ВИДЕО
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- ПТУР пробил два холма: в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбасс
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома 10:29
- СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики10:08
- В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери09:49
- В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа 09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.201909:07
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе12:09
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах11:51
- Артиллерия РФ накрыла ООС на Донбассе: боевики опасно били из запрещенного вооружения - итоги боев11:28
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО11:12
- Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков10:51
- Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома 10:29
- СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики10:08
- В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери09:49
- Xiaomi показала работу системы сверхбыстрой зарядки смартфонов09:40
- Переход на летнее время 2019: когда переводить часы и как сохранить тонус09:30
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова