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Архив - Донецкая область

Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО

26.03.2019 11:12
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Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО

В сети опубликовано видео эффектного удара украинскими бойцами по позиции членов НВФ на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.

Военный сообщил, что в результате меткого удара погиб и пулеметчик «ДНР»:

«Плюшка ватрушкам или пулеметчик убыл в 200_бригаду. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком».



Теги: Донбасс, выстрел, гибель, уничтожение, пулемет , ДНР, ВСУ, НВФ, ООС
 
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