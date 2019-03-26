Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО

26.03.2019 11:12

В сети опубликовано видео эффектного удара украинскими бойцами по позиции членов НВФ на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.

Военный сообщил, что в результате меткого удара погиб и пулеметчик «ДНР»:

«Плюшка ватрушкам или пулеметчик убыл в 200_бригаду. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком».