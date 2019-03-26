Дончане с раннего утра жалуются на небывало громкие обстрелы: дрожат дома

26.03.2019 10:29

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка с раннего утра жалуются на серьезную активизацию обстрелов по некоторым направлениям фронта.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, donpress.com.

По их данным, особенно сильные обстрелы доносятся в западной части города. Боевые действия активизировались еще около 5:00, и с тех пор не стихают.

«#Донецьк 6:10 народ что это? давно такого калибра не было, уже штук десять отправили, от того что доносится дрожит все, очень тяжелый низ», — пишут очевидцы.

«6.30 в стороне #Марьинка грязь начинается, точнее уже», — добавил другой автор.

По словам дончан, звук похож на раскаты грома, однако это не стихия.

Также очень тяжела ситуация в Александровке и в Петровском районе города — по словам очевидцев, даже при приближении к этому району «содрогается земля».

«05:42(К) Олександрівка, Петрівка. Чим ближче підїжджаєш — тим сильніше земля здригається», — написал местный житель.

«6:15 д запад гремит тяжелым», — добавил еще один пользователь.

«Уж мин 40 гатили. Доля, Александровка», — отмечают комментаторы.

«Александровка очень громко. Живу в центре, а как будто за окном», — сообщила жительница Александровки.

«Стрелковое бьет со стороны Александровки», — также пишут очевидцы.

«Кировский, поселок Победа, слышим тяжелое», — также отмечают дончане.